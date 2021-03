Lazio, il saluto di Gascoigne e i complimenti a Immobile

ROMA - Nuova avventura per Paul Gascoigne, ma il calcio non c’entra. L’inglese ex Lazio sarà uno dei concorrenti che prenderà il via all’Isola dei Famosi 2021, che inizierà su Canale 5 lunedì 15 marzo. Ma prima di volare in Honduras c’è il tempo per salutare tutto l’ambiente biancoceleste e anche Ciro Immobile, oggi premiato con la Scarpa d’Oro. In un video, Gazza ha abbracciato tutti virtualmente: "Ciao ragazzi, sono Gascoigne! Mando un saluto a tutti e anche al bomber Ciro Immobile, che ha riportato la Lazio al suo posto al top dell'Europa. Un grande bacio e i migliori auguri per il futuro da Gazza!". Tifosi scatenati sui social: Gascoigne resta uno dei miti passati in biancoceleste che hanno lasciato grandi ricordi. L'affetto che ancora oggi c'è lo dimostra.