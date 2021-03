Immobile, la Scarpa d'Oro a Formello: “Insieme si vince”

ROMA - La Scarpa d'Oro di Ciro Immobile è atterrata a Formello. L'attaccante della Lazio ha mostrato il trofeo a tutti i compagni e allo staff di Inzaghi. Si è presentato nel centro sportivo con la teca sotto braccio. Un po' come dire: questo è di tutti. Milinkovic ha immortalato l'entrata di King Ciro nello spogliatoio con un video. Correa gli ha dedicato un post: "É un onore giocare accanto a te, ti meriti questo prestigioso premio. Sono felice”. E Immobile ha subito risposto via Instagram: “Grazie amico mio. Grazie a te e a tutti voi che questo è stato possibile”. A fine allenamento foto di gruppo sul campo: Ciro in mezzo con la Scarpa d'Oro, intorno tutta la squadra. E la didascalia usata dalla Lazio su Twitter parla chiaro: "Insieme si lavora. Insieme si vince".