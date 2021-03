Parolo: “Per crescere servono voglia e campioni”

MONACO DI BAVIERA - Un gol per l’onore quello di Marco Parolo nel ritorno all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Finisce 2-1, Lazio fuori dalla Champions League a testa alta. La sfida ai bavaresi è più di una lezione sotto tanti punti di vista. Il centrocampista biancoceleste, ai microfoni di Sky, ammette: “Si può crescere, se c’è la voglia di farlo da parte di tutti. Quest’anno non sempre l’abbiamo avuta, l’anno scorso abbiamo preso troppi complimenti e abbiamo perso di vista la realtà, siamo stati spesso troppo belli. Vedere il Bayern come ha affrontato questa partita... Dobbiamo rubare queste cose dalle grandi squadre. La cattiveria è diversa, prendiamo spunto da questo per portarla nel nostro campionato. Tutti i giorni deve esserci la voglia di fare così, serve un cambio di mentalità in tutto il calcio italiano. Gli altri hanno sempre più serenità di noi”.