La Lazio contro il razzismo: ecco la canzone ‘I have a dream’

ROMA - Una nuova idea targata Lazio contro il razzismo. Con un comunicato, il club biancoceleste annuncia: “La Società capitolina, in collaborazione con BUUUBALL OFF COLORS, lancia la canzone “I HAVE A DREAM”, interpretata dai calciatori biancocelesti negli studi di Lazio Style Radio, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori etici ed educativi dello sport. Il brano, creato da Maxi Gigliucci, presidente di Buuuball, e dai dj Vincenzo Paccone e Daniele Strazzullo, è ispirato alla famosa frase pronunciata dall’uomo simbolo contro le discriminazioni, Martin Luther King. È quel suo sogno di unione e fratellanza che tutti noi siamo chiamati ad alimentare ogni giorno attraverso anche la musica e lo sport affinché diventi realtà. All’interno del brano, frasi come “Stop racism, no more!”, “United against racism” e “Make a stand against racism” sono scandite da Ciro Immobile, Lucas Leiva e compagni per sensibilizzare giocatori, tecnici, staff e tifosi ad un impegno costante e senza riserve in difesa dell’uguaglianza tra le persone".