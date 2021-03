Lutto Lazio, muore il 19enne Guerini in un incidente stradale

ROMA - Tragedia per il giocatore della Primavera della Lazio Daniel Guerini. Il 19enne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 a Roma, all'incrocio tra via Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti. L'impatto ha coinvolto una Mercedes Classe A e una Smart For Four, a bordo della quale c'era la giovane promessa biancoceleste.