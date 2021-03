Daniele Guerini, il gesto di Pirlo Jr commuove il web

La prematura scomparsa del giovane calciatore della primavera della Lazio Guerini ha sconvolto il mondo del calcio e non solo (leggi: Lutto Lazio: muore il giovane Guerini). Tantissimi messaggi di cordoglio per la famiglia del giovanissimo laziale. Uno dei messaggi più toccanti è stato quello del figlio dell'allenatore della Juventus, Niccolò Pirlo, molto amico di Daniel che conosceva il 19enne passato anche dalle giovanili del Torino. Nicolò ha ricordato su Instagram il calciatore della Lazio con dei messaggi davvero toccanti. Niccolò ha pubblicato una stories sul suo profilo nella quale mosta il tatuaggio appena fatto in ricordo del suo grande amico scomparso tragicamente. Pirlo Jr si è tatuato le ali di un'aquila con al centro la lettera "G". Un gesto che testimonia la profonda amicizia che legava i due.