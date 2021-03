Lazio, amichevole con la Primavera: Correa super

FORMELLO - Ultima fatica della settimana per la Lazio, poi domenica di riposo e ritrovo lunedì. Sono stati giorni particolari per il lutto dopo la morte del giovane Guerini e per la questione tamponi. Il lavoro però, anche senza il gruppo dei nazionali (8 partiti), va avanti. Inzaghi ha organizzato in mattinata un’amichevole con la Primavera dopo un riscaldamento iniziale. Circa un’ora di gioco per un 7-2 finale a favore della prima squadra.

Inzaghi da lunedì si pensa allo Spezia

Super Correa, con addirittura un poker, due reti di Lulic e un autogol. Per i ragazzi di Menichini a segno Castigliani e Czyz. Un giorno di riposo, lunedì la ripresa in attesa del rientro dei nazionali. La Lazio si prepara alla partita contro lo Spezia di sabato 3 aprile (ore 15 all’Olimpico). Un altro match da non sbagliare per sognare sempre la Champions. Da notare il rientro in gruppo di Luis Alberto dopo giorni a riposo. Non si sono allenati Fares e Luiz Felipe.