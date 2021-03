Immobile, risate con Insigne: a lezione di informatica VIDEO

ROMA - Italia in partenza per Sofia pronta alla sfida con la Bulgaria. E i giocatori, durante il viaggio, si rilassano con qualche film da vedere su iPad. E senza connessione in aereo, ovviamente, i contenuti vanno scaricati prima. E Ciro Immobile, attaccante della Lazio, dà lezione a Lorenzo Insigne, fantasista del Napoli. Ciro, con calma, ci prova: “Una puntata dura venticinque minuti, normale che il film ci metta di più a scaricarsi”. Ma Lorenzo non ci sta: “Meglio se ne scaricavo uno alla volta…”. Siparietto immortalato da Marco Verratti, amico dei due fin dai tempi del Pescara, che ha scritto: "Mi eravate mancati". Chissà se qualcuno è riuscito a vedere qualcosa in viaggio.