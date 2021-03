Lazio, Correa e Lulic scatenati: Inzaghi può sorridere

Poker di Correa, doppietta di Lulic, nel finale l'autogol del baby Novella per chiudere la settimana senza impegni ufficiali. Inzaghi ha sfruttato la mattinata di ieri per un test in famiglia con la Primavera di Menichini, ancora scossa dalla scomparsa di Daniel Guerini. Tutti i compagni, addolorati per la tragedia del classe 2002, hanno provato a non sfigurare di fronte alla prima squadra. È finita 7-2, protagonisti soprattutto il Tucu e capitan Lulic, schierato a sinistra per l'intera amichevole. Un'ora scarsa di gioco che ha preceduto la domenica libera concessa dai due tecnici alle rispettive rose. Inzaghi, senza gli 8 nazionali (Acerbi, Lazzari, Immobile, Milinkovic, Strakosha, Marusic, Muriqi e Akpa Akpro), ha schierato i suoi con il solito 3-5-2.