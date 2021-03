Lazio-Torino, partita ancora lunga: ecco quando si potrebbe recuperare

ROMA - Nessuna sentenza da parte della Corte Sportiva d’Appello sul Caso Lazio-Torino. Il presidente, Piero Sandulli, vuole che il dispositivo sia accompagnato dalle motivazioni. Si esprimerà entro la settimana, studierà bene le carte per poi emettere il verdetto. I biancocelesti chiedono il 3-0 a tavolino, non concesso in prima battuta dal Giudice Sportivo. La battaglia legale va avanti.