Pirlo Jr in lacrime, il post per Guerini commuove il web

Il mondo del calcio ha detto addio a Daniel Guerini, il giovane calciatore scomparso la scorsa settimana a causa di un incidente stradale. In tremila erano al funerale del 19enne romano: tra i tantissimi amici che gli hanno voluto dare un ultimo saluto c'era anche Nicolò, figlio maggiore di Andrea Pirlo, che sui social ha sfogato tutto il suo dolore. “Sono tornato a Torino da poche ore - si legge in una lunga storia Instagram - è stata una giornata difficile, eravamo tutti lì per te amico mio... Difficile rivedere immagini e video, mi sono promesso di essere forte e lo sono, ma guardami fra, sono nel letto che piango ricordandoti".

Guerini, l'ultimo saluto di Nicolò Pirlo: "Ora capisco perché amavi la Lazio" "Vorrei che domani Frank mi svegliasse e mi dicesse di chiamarti per prendere la casa, noi in quella casa ti porteremo". I due amici dovevano andare in vacanza insieme quest'estate: con loro ci sarebbe stato anche l'ex bianconero Franco Tongya. "Oggi ho capito perché eri così innamorato della tua Lazio, ho avuto il piacere di conoscere alcuni tuoi compagni e dirigenti e posso dire di aver capito davvero perché amavi questa grande società. Aiutami a realizzare il mio sogno, dammi la forza e la spinta necessaria, tanto so che in questo momento mi starai dicendo ‘ca*** te piagni fratè’ ma è difficile pensare che non posso più vederti e sentirti. Sai cosa abbiamo detto ieri io e tua mamma... che ti immaginiamo a palleggiare con Maradona... effettivamente quel mancino...Mamma mia. Notte angelo mio. Daje eh”.