Anna Falchi si spoglia per la Lazio: la foto sexy è virale

ROMA - Caicedo gol, è l’ennesima volta che il Panterone regala tre punti fondamentali per la Lazio nel finale. Spezia battuto all’Olimpico per 2-1. E la tifosa biancoceleste per eccezione, Anna Falchi, su Instagram ha scritto: “Oggi in totale relax davanti alla tv a guardare la mia Lazio. Come sempre le partite sono avvincenti, piene di suspense e, per fortuna, è arrivata la zampata del nostro Caicedo in… zonaCaicedo che non delude mai! Sempre Forza Laziooooooo!!! E naturalmente Buona Pasqua a tutti i miei followers e non solo!”. Scatto bollente per i tifosi scatenati nei commenti. La Lazio vince, la Falchi festeggia.