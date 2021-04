La Lazio festeggia Simone Inzaghi: "Buon compleanno"

Inzaghi: tre coppe in cinque anni

Pochi giorni fa Simone Inzaghi ha festeggiato i cinque anni sulla panchina della Lazio: subentrò a Stefano Pioli il 3 aprile del 2016. Alla guida del club biancoceleste ha vinto due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia ed ha riportato la squadra in Champions League, dopo tredici anni. E' in attesa dell'incontro decisivo con il presidente Lotito per rinnovare il contratto, in scadenza il 30 giugno. "Per me la Lazio resta la prima scelta" ha dichiarato alla vigilia di Lazio-Spezia.