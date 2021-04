Luis Alberto non si ferma: terapia alla caviglia a Pasquetta

Luis Alberto vuole riprendersi subito il posto da titolare. Contro lo Spezia è entrato a gara in corso pur non essendo al top della condizione e nei minuti finali ha anche subito un duro pestone, come mostrato dalla foto pubblicata nel post-partita. Il ‘Mago’ ha continuato le terapie anche nelle festività di Pasqua, nonostante i due giorni di riposo concessi dal tecnico Inzaghi. Le storie Instagram condivise sul proprio profilo sono inequivocabili: Luis Alberto ha fretta di correre verso il rientro dal 1’ già nella trasferta di Verona, in programma domenica alle 15. Uno spirito esemplare.