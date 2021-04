Lazio, Inzaghi positivo e in isolamento: è asintomatico

FORMELLO - Chiuso in casa con il resto della famiglia, Simone Inzaghi. Positivo al Coronavirus. Già ieri non ha diretto l’allenamento mattutino in attesa dell’esito del tampone. Sta bene ed è asintomatico. Nelle prossime ore la Lazio ripeterà i controlli. Tutto sarebbe successo tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina. La moglie Gaia pare sia stata la prima ad essere colpita. Nella serata di ieri l’annuncio social e il comunicato del club.

Tamponi alla squadra dopo il caso Inzaghi

Il tecnico della Lazio dovrà fermarsi, di sicuro non ci sarà in questi giorni a Formello e per la partita di sabato contro il Verona. La squadra sarà sottoposta a diversi tamponi. Gli ultimi contatti con l’allenatore risalgono a martedì, giorno della ripresa degli allenamenti dopo lo stop per Pasqua. L’origine del contagio è comunque esterna al centro sportivo, è conosciuta e non ci sono nuovi casi da collegare alle positività di rientro dalle nazionali. La squadra ora sarà nelle mani del vice, Massimiliano Farris e degli assistenti Cecchi e Rocchini.