La moglie di Inzaghi Gaia Lucariello ricoverata allo Spallanzani

ROMA - Sono momenti non facili in casa Inzaghi. Tutta la famiglia del tecnico della Lazio è risultata positiva al Covid-19. Lo aveva annunciato la moglie Gaia su Instagram prima del comunicato del club: “Ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al Coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo. Un abbraccio!”. E proprio Gaia nelle ultime ore è stata ricoverata all’Ospedale Spallanzani per dei controlli più approfonditi. A quanto risulta, insieme al figlio più piccolo Andrea, sono quelli più colpiti dal Coronavirus. Il quadro clinico è comunque sotto controllo. Simone e l’altro figlio Lorenzo sono asintomatici. Tutti insieme, appena quattro giorni fa, avevano festeggiato i 45 anni di Inzaghi. Poi la scoperta della positività e l’inizio della malattia.