Diretta Verona-Lazio ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

VERONA - La Lazio a Verona vuole vincere per due motivi. Il primo: per il tecnico Simone Inzaghi positivo al Covid-19 e in isolamento domiciliare con tutta la famiglia. Il secondo: acciuffare altri punti per continuare la rimonta Champions League. I biancocelesti vogliono dare continuità dopo le tre vittorie consecutive. In panchina ci sarà il vice Farris: “Conta che Simone e la famiglia stiano bene, il suo carisma non è mancato. La squadra risponderà, a Verona dovremo lottare”. Contro si troverà uno Juric squalificato, ma battagliero dopo la vittoria dell’andata: “Quella dell’Olimpico è stata una delle partite più importanti per noi. Le nostre motivazioni non mancheranno”.