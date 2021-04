Verona-Lazio, i convocati di Simone Inzaghi

VERONA - Ufficializzata la lista dei convocati della Lazio per la sfida al Verona. Fischio d'inizio al Bentegodi alle ore 15. Non ci sarà Simone Inzaghi, positivo al Covid-19 e in isolamento domiciliare. Pronto Farris in panchina. Tra i biancocelesti si notano le assenze di Luiz Felipe (infortunio), Correa e Lazzari (squalificati).