Lazio, scarico dopo Verona: gestione Luis Alberto

FORMELLO - Lazio tutta nel centro sportivo, ma in campo per l’allenamento ci vanno solo i giocatori non utilizzati a Verona. Per il resto palestra . Simone Inzaghi ancora in isolamento dopo la positività al Covid-19. Attivazione muscolare, poi un torello ed esercitazione sul possesso palla, allunghi e partitella finale. Concesso un giorno di riposo: gli allenamenti riprenderanno mercoledì.

Lazio, la situazione dei giocatori

Patric, per problemi alla schiena, non è ancora al meglio e ha lavorato in palestra. Differenziato per Akpa Akpro, Fares e per Luis Alberto. Il Mago non ha ancora recuperato al 100% dal problema alla caviglia, ma non ha mai saltato una partita. Si gestisce e non accelera per evitare ricadute. In gruppo Lazzari e Correa dopo il turno di stop. Entrambi sono pronti a rilanciarsi contro il Benevento. Si gioca domenica alle 15 allo Stadio Olimpico.