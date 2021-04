Lazio-Torino, si va al Coni: Lotito vuole il 3-0 a tavolino

ROMA - Non si ferma la battaglia della Lazio per ottenere il 3-0 a tavolino nel match con il Torino, non disputato il 2 marzo scorso per il mancato arrivo della squadra granata. Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha ricevuto ufficialmente il ricorso del club di Lotito contro il Torino. La società biancoceleste chiede la riforma della sentenza d'appello che aveva sostanzialmente confermato la decisione del giudice sportivo che aveva deliberato di "non applicare alla società Torino le sanzioni previsti dell'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con la società Lazio, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara".