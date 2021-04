Lazio, il punto sugli infortunati in vista del Napoli

ROMA - Non è al meglio, Luis Alberto . Il dolore alla caviglia che lo ha afflitto nelle ultime settimane si è riacutizzato. Allenamenti a singhiozzo, ci proverà per il match al Maradona contro il Napoli. Troppo importante la presenza del Mago per una Lazio a caccia di punti per il quarto posto. In caso di forfait pronti Andreas Pereira, provato nella rifinitura di mercoledì, oppure il tuttofare Parolo.

Lazio, la situazione in infermeria

Forfait Gonzalo Escalante, per lui si teme uno stop per infortunio muscolare. Niente allenamenti in settimana, dopo le visite in Paideia da quantificare i tempi di recupero. Capitolo Luiz Felipe: il brasiliano è tornato in Germania per un controllo alla caviglia operata ad inizio anno. Ecco perché Inzaghi si affiderà ancora a Marusic in difesa. L’augurio del tecnico è quello di avere la sua difesa titolare con Luiz Felipe, Acerbi e Radu per le ultime partite finali della stagione.