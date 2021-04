Tare: "Inzaghi firma appena torna. Superlega scioccante"

NAPOLI - Vincere per continuare a sognare la Champions League. Sarebbe troppo importante tornare nella grande Europa per la Lazio. Ma la battaglia al quarto posto è agguerrita. Nel pre partita di Napoli, il ds Igli Tare a Sky Sport ha commentato: "Sicuramente la Champions è importante per il nostro futuro, soprattutto visti i tempi che corrono. Purtroppo non dipende solo da noi, dovremo fare una grande impresa e siamo venuti qui per vincere. Il gioco della squadra e la determinazione mi danno grande fiducia".