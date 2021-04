La Lazio Calcio a8 abbraccia Ledesma: “Is back!”

Ledesma, altra avventura con l’aquila

“Cristian Ledesma è un nuovo giocatore della S.S.Lazio calcio a 8! I Presidenti Liguori e Buttaroni hanno trasformato il sogno in realtà e alla ripresa del campionato la S.S. Lazio calcio a 8 avrà in campo il talento argentino naturalizzato italiano che ogni tifoso laziale conosce bene”. Questo il comunicato ufficiale. Per Ledesma l’emozione sarà tanta. La conferma arriva pure dal post della moglie Marta: “Di Lazio non parlo mai. Chi mi conosce conosce i mille perché, i mille enigmi, i mille pensieri. Lui invece di Lazio parla sempre, secondo me la sogna anche di notte. Sono testimone oculare di quanto Cristian, a quella maglia, a quel simbolo, a quei tifosi, soprattutto bambini, si sia “consegnato” totalmente senza risparmio e senza sosta. E sono convinta, che ha accettato questa nuova sfida non solo perché ama il calcio e tornare per un po’ calciatore, ma per rimettersi quei colori e quel simbolo sul petto. Perché una parte della sua anima è rimasta lì negli spogliatoi dell’Olimpico, nei corridoi di Formello, nell’angolo caffè dei magazzinieri, in ogni fascia di capitano indossata e in ogni maglia bianco-celeste sudata”.