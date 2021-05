Lazio, obiettivo Champions per farti ricca. E il mercato…

Soldi e non solo: serve la Champions per restare grandi

Con la Champions le strategie diventano sempre più grandi. Soldi per il mercato, nessuna cessione per sistemare i bilanci, prestigio sulla piazza degli affari per ‘convincere’ giocatori a venire a Roma e offrire il più grande palcoscenico europeo. In caso contrario, con la Lazio in Europa League, ci saranno meno ricavi e il rischio di vendere qualche big. Il mercato gira tutto intorno a questo. Lotito non vende un pezzo da novanta dall’estate 2018: Felipe Anderson al West Ham per 31 milioni più 7 di bonus. Ha sempre blindato Milinkovic, rifiutando avances continue. Ha detto no alla Juve per Correa a settembre scorso. I prossimi piani si definiranno dal 23 maggio in poi: la Lazio vuole rimanere grande tra le grandi, chiaro che tutto dipende dal quarto posto.