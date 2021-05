Milinkovic, l’uomo mascherato: in A mai un gol alla Roma

ROMA - Stringe i denti e i lacci della mascherina: Sergej Milinkovic-Savic è pronto per il derby dopo l’operazione al setto nasale . Giocherà con una protezione al carbonio ultraleggera, ultraresistente. Gli sarebbe piaciuto, c’è da scommetterci, giocare con un altro tipo di maschera. Magari quella del suo amico wrestler Rey Mysterio, che tanto lo ha celebrato sui social. Vuole lottare proprio come se fosse dentro un’arena. E volare in alto, per i suoi classici colpi di testa a servizio della squadra, senza paura.

Milinkovic alla caccia di un gol

La stagione del Sergente è super, la migliore da quando è alla Lazio. Lo dicono i numeri: 8 reti e altrettanti assist (secondo il calcolo della Lega). Ha giocato la Champions alla grande appena sconfitto il Covid. Gli manca una bella ciliegina sulla torta: segnare alla Roma, non l’hai mai fatto in campionato. Due i gol ai giallorossi fin qui, entrambi nelle semifinali di Coppa Italia nel 2017. Servono anche le sue reti per vincere ancora e sperare in una Champions lontana, ma non impossibile. Ha sfidato i giallorossi in 11 occasioni. Il bilancio: 4 vittorie, 4 sconfitte e 3 pareggi. Vuole un gol, i tifosi lo sognano. Il Milinkovic mascherato è pronto.