Diretta Lazio-Torino ore 20.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Si gioca Lazio-Torino dopo mesi di battaglie legali. Va in scena il recupero del match non disputato per i casi Covid tra i granata. Una partita che vale tanto per la squadra di Nicola: caccia ai punti per la salvezza. Per Simone Inzaghi invece, la questione diventa anche personale. Con una vittoria potrebbe tenere a galla ancora il Benevento del fratello Pippo. Poi saranno i campani, domenica, a giocarsi lo spareggio con il Toro all'ultima giornata. “Onoreremo il campionato, vinciamo dopo la sconfitta nel derby e per il record di risultati positivi in casa”, ha ammesso Simone in conferenza. Dall’altra parte Nicola spinge i suoi: “Conta l’energia”. Da evitare c’è la terza sconfitta consecutiva. Con un punto invece, salvezza matematica.