Cairo, scintille in tribuna dopo Lazio-Torino

ROMA - Che Lazio-Torino rappresentasse una partita delicata e sentita era ben noto. Da quel rinvio per i casi Covid dei granata, ai tre gradi di giudizio con i biancocelesti che hanno sempre chiesto il 3-0 a tavolino. Alla fine il match si è recuperato ed è diventato di vitale importanza per il Toro. Un punto per la salvezza. E così è stato. Un incontro molto sentito e carico di tensione anche per il presidente Urbano Cairo. Proprio il numero uno del Toro, presente in tribuna all'Olimpico, a fine partita ha avuto un battibecco con un'altra persona presente sugli spalti dello stadio. Il tutto si è svolto sotto gli occhi del presidente biancoceleste Lotito, impassibile e con la mascherina a pochi metri dalla situazione venutasi a creare. In pochi secondi è tornata la calma.