Lazio, Lulic e Parolo verso l’addio: il club riflette

ROMA - Reggio Emilia potrebbe essere il teatro della partita d’addio per Senad Lulic e Marco Parolo . I due giocatori della Lazio, veterani con tanta voglia di giocare ancora, sono in scadenza di contratto a giugno. Per ora ogni discorso sul futuro è stato rimandato a fine campionato. Dopo il Sassuolo la verità. Possibile che domenica contro i neroverdi possa trattarsi dell’ultima partita con l’aquila sul petto.

Lulic, la leggenda a caccia del futuro

Lulic, 35 anni, ha fatto la storia alla Lazio. Una grande avventura iniziata nel 2011 con il 26 maggio 2013 come punto più alto della carriera. Mai mollato, nemmeno dopo un grave infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo un anno intero. É tornato, contro il Sassuolo vuole la presenza numero 371, quinto di tutti i tempi per apparizioni in casa Lazio. Ha segnato 34 gol in biancoceleste e messo in bacheca 2 Supercoppe italiane e 2 Coppe Italia. Ha voglia di giocare ancora, forse lo farà in Svizzera dove vive la famiglia. La decisione non l’ha presa e attende.

Parolo vuole ancora giocare

Marco, 36 anni, arriverà a quota 265 presenze con la Lazio. Arrivato nel 2014, rappresenta la vecchia guardia, un leader in campo e nello spogliatoio. Vuole continuare a giocare. Quest’anno si è visto di meno, ma le sue presenze sono state sempre preziose perché ha fatto il jolly. Dove c’era bisogno lui ha giocato. Una risorsa che potrebbe ancora far comodo. Aspetta una chiamata dopo la sfida con il Sassuolo. La scadenza al 30 giugno non lascia tanti margini di trattativa. L’addio è un’ipotesi da prendere in considerazione.