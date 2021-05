Lazio, la probabile formazione anti-Sassuolo: dubbio Immobile

FORMELLO - Prove tattiche con gli uomini contati. La Lazio si prepara così all’ultima partita della stagione contro il Sassuolo. Al campionato non ha più nulla da chiedere, ma ovvio che ci sia la voglia di chiudere bene. Inzaghi fa la conta: Luiz Felipe, Luis Alberto e Andreas Pereira sono squalificati. Non si sono allenati nemmeno Acerbi, per un problema al ginocchio, e Ciro Immobile, fermato dalla febbre.

Inzaghi e la formazione anti-Sassuolo

Tra gli assenti sicuri anche Musacchio, Milinkovic e Caicedo. In porta dovrebbe toccare di nuovo a Strakosha. In difesa ballottaggio aperto tra Marusic e Patric. Al centro c’è Parolo, a sinistra Radu. Sulle ali tocca a Lazzari e Lulic, in mezzo invece un centrocampo tutto nuovo con Akpa Akpro, Leiva e Cataldi. Con il forfait di Immobile, ci saranno dal primo minuto Correa con Muriqi. Possibile chiamata per qualche giovane della Primavera per rimpolpare il reparto offensivo.

Lazio, la probabile formazione (3-5-2) - Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Muriqi. All. S. Inzaghi.