Lazio, vacanza in comitiva: “Relax!”

SARDEGNA - Si godono il mare di primavera in Sardegna tutti insieme: Mateo Musacchio, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Pepe Reina, Andreas Pereira, Gonzalo Escalante e Patric. Gruppo vacanze Lazio in Costa Smeralda. Niente famiglie, relax tra compagni di squadra. Per le ferie vere con mogli e bambini ci sarà tempo. Sono volati subito in Sardegna appena chiuso il campionato. Stagione dura e ricca di impegni, ora è il tempo di recuperare le energie prima del ritrovo a Roma e i ritiro ad Auronzo di Cadore a luglio.