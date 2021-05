Lazio, giallo Villas Boas: cancellato il volo per Roma

ROMA - Dopo l'addio di Simone Inzaghi, la Lazio lavora sul fronte allenatori per scegliere chi dovrà sedere sulla panchina biancoceleste nella prossima stagione. Tanti i profili indagati dal presidente Lotito con Sarri e Villas Boas in pole rispetto agli altri. Proprio il tecnico portoghese era atteso oggi in città per avere un colloquio con la proprietà capitolina, ma al momento la possibile trattativa è avvolta solamente da un grande mistero. Si perchè l'ex Marsiglia doveva atterrare alle ore 12.45 a Ciampino, eppure il suo volo privato, già schedulato, è stato cancellato. Villas Boas sarebbe rimasto a Roma solo mezza giornata, per poi ripartire già in serata, ma da quanto trapela è tutto rimandato. Si attendono dunque aggiornamenti importanti in giornata per capire chi sarà il prossimo allenatore della Lazio.