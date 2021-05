Immobile, Luis Alberto e Acerbi salutano Inzaghi: "Ti meriti il meglio"

ROMA - A qualche giorno dall'addio alla Lazio da parte di Simone Inzaghi , passato all'Inter , arrivano i saluti via social di tre big biancocelesti, Ciro Immobile, Luis Alberto e Francesco Acerbi : "Cinque anni passati insieme sempre a combattere uno di fianco all’altro per il bene di questa maglia - le parole di Immobile su Instagram - ne abbiamo passate tante: gioie, dolori, vittorie e sconfitte. Mi hai aiutato ad ambientarmi fuori dal campo in questa che è diventata la tua città e ora è anche un po’ mia. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, ci sono stati momenti difficili per me , ma tu sei stato sempre al mio fianco e di questo te ne sarò sempre grato. In bocca al lupo per tutto, ti meriti il meglio, ti abbraccio".

Il saluto di Luis Alberto e Acerbi

"Non trovo abbastanza parole per ringraziarti per questi anni inseme - scrive Luis Alberto su Instagram - per me è stato un onore lavorare con te. Se oggi sono il calciatore che sono è in gran parte grazie ai tuoi consigli e la tua fiducia. Ti auguro il meglio nella tua nuova avventura perché te lo meriti, mister, amico, padre". Profondo l'affetto anche da parte di Acerbi: "Grazie Mister per questi 3 anni passati insieme - le parole del difensore della Lazio su Instagram - mi hai voluto fortemente e mi hai fatto sentire importante, dandomi sempre fiducia. Questo mi è servito a crescere professionalmente, posso dire che sei stato fondamentale. Io ho sempre cercato di dare il massimo per ricambiarla. Ti auguro il meglio e ti auguro anche una carriera ricca di gioie e soddisfazioni. Ci vediamo sul campo a lottare come siamo abituati a fare".