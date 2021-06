Lazio, Vavro punta il dito: “Inzaghi non mi voleva”

ROMA - Parla chiaro e tondo Denis Vavro. Pronto a giocare l’Europeo con la Slovacchia, ma con un futuro tutto da scoprire. In patria si racconta: “Lo confesso, non mi aspettavo di essere chiamato in nazionale, poi ho visto il mio nome in lista”. All’Huesca si è ritrovato, alla Lazio invece le cose non sono andate al meglio. In prestito in Spagna per rilanciarsi: “Sono tornato a divertirmi giocando a calcio, proprio come in Danimarca. Alla Lazio non è stato così, forse solo nei primi mesi dopo il mio arrivo sono stato felice. In Liga ho giocato bene grazie anche ai miei compagni”.