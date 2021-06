Lazio, un nome per Sarri: spunta Loftus-Cheek

ROMA - Tra i piani di mercato di Maurizio Sarri con la Lazio spunta già il primo nome. Ecco la candidatura di Ruben Loftus-Cheek , 25enne centrocampista inglese con origini guyanesi di proprietà del Chelsea. Contratto con i blues sino al 2024, ma ultima stagione giocata in prestito al Fulham. Sarri lo conosce bene, lo ha già allenato nella sua esperienza a Londra . Ruben in quell’annata ha siglato 10 gol in 40 presenze. La migliore della sua carriera fin qui.

Sarri e il primo obiettivo di mercato

Loftus-Cheek può ricoprire diversi ruoli. Con Sarri ha giocato da mezz’ala sinistra, ma può fare il trequartista e anche la punta. Con il Fulham nell’ultima stagione ha collezionato 31 presenze e un solo gol. Fisico importante, è alto 191 centimetri. La Lazio potrebbe bussare alla porta del Chelsea per un affare sempre in prestito. Tare, in attesa dell’annuncio riguardante il nuovo allenatore, già si concentra sul mercato. Il nuovo ciclo in biancoceleste è pronto a partire.