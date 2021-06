Sarri alla Lazio, ci siamo: è in arrivo a Roma

ROMA - C’è da pazientare ancora un poco, ma ormai è fatta. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio: l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il Comandante è pronto così a ripartire dopo le recenti esperienze con Juve, Chelsea e Napoli. Claudio Lotito lo ha scelto come erede di Simone Inzaghi. Serviva un grande nome per dimenticare il tecnico-bandiera vincente andato all’Inter. Sarri nel pomeriggio è partito dalla sua Toscana per raggiungere Roma. Atteso nella Capitale in serata per firmare. Nelle ultime ore fitto scambio di documenti via mail.