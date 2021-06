Lazio, il mercato secondo Sarri: piace Politano

ROMA - Per Maurizio Sarri si aspetta solo l’annuncio, poi sarà lui il nuovo allenatore della Lazio. E arrivano i primi indizi di mercato . Si è parlato della mezz’ala Loftus-Cheek del Chelsea, uno dei pupilli del tecnico toscano quando allenava i blues. Ma non solo, perché tra le richieste del Comandante ci sono un difensore centrale, un terzino, due centrocampisti e un attaccante esterno.

Lazio, idea Politano per Sarri

Nella giornata di ieri, mentre l’attenzione era tutta sulla trattativa Maurizio Sarri, è spuntato un nome per l’attacco. Si tratta di Matteo Politano del Napoli. Talento cresciuto nelle giovanili della Roma e sbocciato con il Sassuolo. Mancino, è gestito da Davide Lippi. De Laurentiis lo aveva preso in prestito biennale con obbligo di riscatto per 20 milioni. Entra così in lista mercato un altro profilo. Prima però serve l’annuncio del nuovo allenatore. Poi si inizierà davvero a progettare la Lazio che verrà.