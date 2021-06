Sarri alla Lazio per incantare ancora: gioco e qualità al comando

Quando il Giro d’Italia è passato da Stia, le telecamere della Rai hanno inquadrato il campo sportivo dove gli appassionati di ciclismo su un enorme striscione avevano scritto a caratteri cubitali “Stia-Pratovecchio saluta il Giro d’Italia”. L’ultima immagine, mentre il gruppo scappava per le strade del Casentino, è stata la panchina dove tutto ebbe inizio più di trent’anni fa, la panchina di Maurizio Sarri, giovane allenatore dello Stia in Seconda Categoria. Solo Castori, fra i tecnici italiani capaci di raggiungere la Serie A, ha fatto la sua gavetta, pur senza arrivare così in alto. Sarri è stato per quindici anni fra i dilettanti della Toscana. È andato avanti un passo dopo l’altro. Primo salto col Sansovino (Coppa Italia Dilettanti), secondo salto a Pescara, terzo a Empoli, quarto a Napoli, quinto al Chelsea. Infine il salto sbagliato, quello della Juve. Sbagliato sì, nonostante lo scudetto, finora l’unico della sua carriera. Sbagliato perché Sarri non ha mai amato la Juve e la Juve non si è mai avvicinata al pensiero di Sarri. La ragione per cui lui abbia accettato l’incarico si può capire, anche se non condividere (il desiderio, anzi, la necessità, di vincere in Italia), ma perché la Juve abbia scelto uno come lui questo resta un mistero.