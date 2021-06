Sarri, look al potere: in tuta alla conquista della Lazio

ROMA - I simboli di Maurizio Sarri: sigaretta e tuta. E così anche l’annuncio passa per questi due emblemi che rappresentano il nuovo tecnico della Lazio. Sui social i tifosi discutono pure sul look del toscano, che ovviamente fa parlare e sognare. Qualcuno già lo posta vestito sportivo e con l’aquila sul petto. Alla Juve, nel giorno della presentazione, arrivò in giacca e cravatta. L’abito sportivo bianconero non lo ha mai preso in considerazione. Ma sì al compromesso: pantalone e polo.