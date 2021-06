Calciomercato Lazio, spunta l'idea Ilicic

Il nome gira da qualche giorno e avrebbe già preso una certa consistenza a Formello. Si tratta di Josip Ilicic, 33 anni, in possibile uscita dall’Atalanta. Contratto in scadenza nel 2022. Sorprende l’età, ricordando l’esigenza della Lazio di svecchiare l’organico. Potrebbe essere una buona occasione considerando le condizioni contrattuali e l’adattabilità ai moduli di Sarri. Il mercato della Lazio, in gran segreto, è già partito da almeno una settimana e da quando il tecnico di stanza a Castelfranco di Sopra e il diesse Tare si sono confrontati, trovando un’adesione reciproca, a sviluppare il piano della futura Lazio. Servono uno o due esterni d’attacco, ancora meglio un mancino da piazzare a destra se resterà Correa sul versante opposto a completare il tridente con Immobile. Anche Luis Alberto può agire in posizione più avanzata. Ilicic possiede tiro dalla distanza, assist, colpi di genio e non costa un’esagerazione.