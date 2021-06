Lazio, evoluzione Lazzari: si riscoprirà terzino

Con Sarri nuova sfida per Lazzari

[...] Per adattarsi al "sarrismo" dovrà modificare qualcosa, mettendo le sue straordinarie doti atletiche a disposizione di un nuovo concetto di gioco. Di certo i mezzi non gli mancano, così come l'umiltà e l'intelligenza per mettersi alla prova con una nuova sfida. Anche perché ci sarà una guida come l'allenatore napoletano (toscano d'azione) a indicargli la via per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Lazzari non ha mai avuto problemi nel mettersi in gioco, d'altronde si tratta di un calciatore che - allo stesso modo di quan-to accaduto per Sarri in panchina - ha fatto realmente tutta la gavetta prima di approdare ad alti livelli. Ha scalato categoria dopo categoria, correndo a più non posso e sfruttando in ogni contesto la sua eccezionale dote, quella della velocità. .[...]

