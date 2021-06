Lazio, occhio alle scadenze: Radu aspetta Tare

ROMA - Lazio work in progress. Dopo l’annuncio di Maurizio Sarri si inizia il restyling della squadra, che passa anche per i contratti in scadenza il prossimo 30 giugno e nel 2022. Aspetta una chiamata Stefan Radu, messo nel mirino dall’Inter di Simone Inzaghi come vice Bastoni. Il romeno, recordman di presenze in biancoceleste, vuole chiudere la carriera a Roma. Aspetta una chiamata da Tare, perché a 34 anni vuole rimanere protagonista. Presto un incontro per scoprire il futuro. Gli altri due senatori in scadenza invece, Lulic e Parolo, lasceranno (a meno di cambiamenti improvvisi).