Lazio, Luis Alberto in vacanza: relax con la famiglia

MALDIVE - Una vacanza da sogno per Luis Alberto. La seconda da quando ha chiuso il campionato con la Lazio. La prima: Ibiza con gli amici. E ora è da poco sbarcato sull’esclusivo atollo Baa, alle Maldive, con tutta la sua famiglia. Ricarica le pile il Mago biancoceleste. E soprattutto smaltisce la delusione di non essere stato convocato con la sua Spagna per l’Europeo. Una stagione super non è bastata a convincere il ct Luis Enrique. Eppure i tifosi spagnoli lo hanno invocato e qualcuno, dopo il pareggio delle Furie Rosse contro la Svezia al debutto, lo rimpiange. Luis pensa solo a rilassarsi: “Benedetto tempo in famiglia. Anche se oggi Lucas non aveva voglia di fare foto”. Il secondogenito di casa non apprezza la posa e si volta davanti alla fotocamera. Sole, mare, avventure in un paradiso naturalistico unico. A luglio il ritorno a Roma e l'inizio dell'era Sarri.