Pippo Inzaghi e la lettera del fratello Simone: “Orgoglioso”

ROMA - Una lettera scritta con la mano sul cuore. Parla Simone Inzaghi, lo fa sulle colonne del Corriere dello Sport con una confessione esclusiva che sancisce l’addio definitivo alla Lazio. Parole dolci per la sua ex squadra, ma anche uno sguardo rivolto in avanti. La sua nuova avventura si chiama Inter. “Non potrò mai dimenticare nessuno, vi ho nel cuore”, si legge nella lettera. Ricondivisa anche da Pippo Inzaghi sul suo profilo Instagram: “Sono orgoglioso di te, Mone”, la sua frase sui social accompagnata da un cuore. Tra i due fratelli la sintonia non cambia mai. Pippo riparte da Brescia, Simone sarà a Milano. Pochi chilometri tra i due, di sicuro si potranno vedere con maggiore frequenza rispetto agli anni passati.