Lazio, priorità alle ali: spunta Callejon

ROMA - La Lazio lavora ininterrottamente sul mercato, vuole regalare i rinforzi giusti a Maurizio Sarri. Il tecnico spera di avere i giocatori indicati in vista della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore, fissata per l’11 luglio. Le priorità sono le ali da 4-3-3, modulo già disegnato nella testa dell’allenatore pronto a riproporlo in biancoceleste. L’ultima idea porta a José Maria Callejon.