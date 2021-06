Lazio, l'anniversario di un gol: "Grazie Fiorini"

ROMA - Un gol è per sempre, soprattutto se decisivo. La Lazio ricorda la rete di Giuliano Fiorini: il 21 giugno del 1987 segna il gol decisivo contro il Vicenza per consentire alla squadra di andare agli spareggi salvezza contro Campobasso e Taranto. La Lazio è quella dei nove punti di penalizzazione e della Serie B. Con quella zampata ha salvato la squadra in tutti i sensi. La rinascita, dopo un periodo buio, parte da lui. "21.06.1987: eternamente grazie, Giuliano", il ricordo del club sui social.Fiorini è una delle leggende del club biancoceleste. Periodi difficili quelli che ha vissuto con l'aquila sul petto, ma ha sempre dato tutto ed è risultato decisivo. I tifosi lo ricordano ancora. E hanno pianto la sua scomparsa, nel 2005, come quella di un fratello. Oggi vive il suo ricordo e quella rete che è in tutti i cuori laziali.