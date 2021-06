Lazio, solo Brandt-Felipe Anderson: i dettagli delle trattative

ROMA - Due priorità nel mercato della Lazio: le ali. E i nomi sono ben delineati, cerchiati in rosso nella lista della spesa di Igli Tare: Julian Brandt e Felipe Anderson . Ecco i giocatori da prendere per il 4-3-3 di Maurizio Sarri che inizierà a prendere vita dal ritiro di Auronzo di Cadore. Il ds biancoceleste è partito all’assalto: dialoga con l’entourage del brasiliano per riportarlo a casa. Su un altro tavolo tenta di strappare il sì del Borussia Dortmund per l’esterno offensivo tedesco.

Lazio, due colpi in attacco: Felipe Anderson e Brandt

Maurizio Sarri ha dato il via libera per il ritorno di Felipe a Formello. Lo ha sempre apprezzato, adesso può allenarlo e farlo rendere al massimo di nuovo dopo due stagioni al di sotto delle sue qualità. Contratto in scadenza nel 2022, potrebbero bastare 8 milioni di euro. Pipe non vede l’ora che l’operazione possa andare in porto. Tornerebbe di corsa a Roma: al West Ham guadagna 4 milioni di euro all’anno, ora è disponibile anche ad abbassarsi lo stipendio. Si tratta. Gli inglesi lo hanno preso nel 2018 dalla Lazio a 31 milioni di euro più 3 di bonus. Capitolo Brandt: il Borussia lo valuta 25-30 milioni e non ha intenzione di fare sconti. Qui l’operazione appare più difficile. Tare, venerdì a Milano, ha cercato di capire i margini di manovra. Vorrebbe intavolare la trattativa per un prestito con obbligo di riscatto. Con il giocatore l’accordo potrebbe essere per un quadriennale da 3,5 milioni all’anno compresi bonus. Si lavora su due fronti, Sarri aspetta le ali per far volare la Lazio.