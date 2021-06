Lazio, quando arriva Sarri? La possibile data

ROMA - Dopo una trattativa ferrata e il sì definitivo è calato il silenzio intorno a Maurizio Sarri. Una sola foto: a casa Guccini davanti ad un bicchiere di vino, un caffè, una ciotola di ciliegie. Ma quando arriva alla Lazio? La domanda impazza tra i tifosi biancocelesti. Che non considerano un dettaglio importante: il tecnico è sotto contratto con la Juve sino al 30 giugno. La penale pagata per annullare il rinnovo di un’altra stagione da parte del club bianconero impone il silenzio. Bisogna pazientare ancora un poco. Il suo sbarco a Roma è comunque previsto per il 7 luglio (salvo sorprese), giorno del raduno a Formello anche per i giocatori in vista della partenza per il ritiro di Auronzo (10 luglio). Il primo allenamento sarà di pomeriggio.