Lazio in verde: la nuova maglia fa già discutere

ROMA - Non ancora presentata ufficialmente, ma la nuova prima maglia della Lazio fa già discutere. Le indiscrezioni non sono piaciute ai tifosi: la casacca per la prossima stagione sarà verde . Addio al celeste, il colore storico del club. E si parla della maglia ‘home’, non della seconda o terza, spesso stravaganti e colorate. Come è accaduto nella passata annata con la divisa da trasferta di un verde fluorescente. Indiscrezioni non smentite dalla società e dalla Macron, sponsor tecnico della società di Lotito.

Lazio e la maglia verde, la reazione dei tifosi

“Vorrei sapere quante maglie verdi fluo hanno venduto quest'anno per proporre verde la maglia di casa, la prima deve avere i colori sociali. Per conoscenza, il bianco e il celeste”, scrive un tifosi arrabbiato su Twitter. “Aspettiamo prima di giudicare, ma è innegabile che ci sarebbe un taglio netto ed irreparabile con la nostra storia”, commenta un altro. Laziali in attesa e agguerriti. Dovranno attendere ancora un po’. Il piano marketing per svelare le maglie è presto stilato. Lunedì conferenza stampa per mostrare la prima divisa, proprio quella che al momento è finita nel mirino. A stretto giro toccherà alla seconda, la terza invece in ritiro ad Auronzo. Non resta che attendere.