Lazio, indizio su Felipe Anderson: “Insieme dopo tre anni”

ROMA - La Lazio e Felipe Anderson sono vicinissimi. Il ritorno del brasiliano alla corte biancoceleste è questione di giorni, la trattativa procede spedita verso la chiusura. E un indizio importante arriva dall'app del club, che in un articolo parla proprio di Pipe e del suo ritorno: "Felipe Anderson e la Lazio si ritrovano dopo tre stagioni vissute lontani", si legge nell'approfondimento. Nel 2018 infatti, l'addio per andare al West Ham. Cessione redditizia per le casse di Lotito: 31 milioni di euro più bonus. Ora la situazione per il ritorno è decisamente vantaggiosa. Il ds Igli Tare punta a strappare il sì definitivo con gli Hammers per 3 milioni di indennizzo più il 50% di una futura rivendita. Nelle prossime ore attese novità: Felipe, a Londra con il West Ham, ha iniziato la preparazione. Ma non vede l'ora di tornare nella Capitale e mettersi subito a disposizione di Maurizio Sarri.