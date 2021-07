Lazio, Tare: "Sarri la scelta per il salto di qualità"

FORMELLO - La Lazio ha presentato ufficialmente Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico biancoceleste, in sala stampa davanti ai giornalisti, ha parlato per la prima volta con l'aquila sul petto. Scelto da Tare e Lotito, proprio il ds laziale ha aperto la conferenza spiegando la scelta: "Siamo molto contenti oggi di presentare il nuovo allenatore Maurizio Sarri, prima di continuare voglio cogliere l'occasione di ringraziare Inzaghi e il suo staff per il lavoro svolto negli ultimi 5 anni con la Lazio. Gli facciamo gli auguri per l'avventura all'Inter. Perché Sarri? Per noi è stata una grande opportunità di fare quel salto ancora più difficile. Sapevamo di aver fatto un grande lavoro negli ultimi anni, ma con l'occasione di arrivare a Sarri è stato per noi anche un banco di prova. Portiamo qui un allenatore di grandissima esperienza, come punti di forza ha lo spirito di gruppo, la forza offensiva. Lo stesso spirito della Lazio. Diamo il benvenuto a tutto il suo staff, speriamo di gioire insieme per tante belle cose".